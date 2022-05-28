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Стефанос Циципас уверенно прошёл в 1/8 Открытого чемпионата Франции

Стефанос Циципас уверенно прошёл в 1/8 Открытого чемпионата Франции
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 4-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 95-м номером рейтинга шведом Микаэлем Имером.

Победу со счётом 6:2, 6:2, 6:1 одержал Стефанос Циципас. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Имер не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Циципаса три эйса, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований Циципас сойдётся с победителем матча между датчанином Хольгером Руне (40) и французом Юго Гастоном (74). Действующим победителем «Ролан Гаррос» является лидер мирового сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 17:50 МСК
Микаэль Имер
95
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 1    
6 		6 6    
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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