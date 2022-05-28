Стефанос Циципас уверенно прошёл в 1/8 Открытого чемпионата Франции

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 4-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 95-м номером рейтинга шведом Микаэлем Имером.

Победу со счётом 6:2, 6:2, 6:1 одержал Стефанос Циципас. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Имер не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Циципаса три эйса, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований Циципас сойдётся с победителем матча между датчанином Хольгером Руне (40) и французом Юго Гастоном (74). Действующим победителем «Ролан Гаррос» является лидер мирового сезона серб Новак Джокович.