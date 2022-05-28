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Победитель 14 турниров ATP Жиль Симон завершил карьеру

Победитель 14 турниров ATP Жиль Симон завершил карьеру
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Бывшая шестая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса – 2010 и победитель 14 турниров ATP, француз Жиль Симон (158) завершил профессиональную карьеру.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года Симон, в декабре готовящийся отпраздновать 38-летие, дошёл до третьего круга, где со счётом 6:0, 6:3, 6:2 уступил хорвату Марину Чиличу (23).

За свою 19-летнюю карьеру в качестве профессионала Симон 22 раза выходил в финал турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и 14 – побеждал. Впервые он сделал это на турнире в Марселе (Франция) в феврале 2007 года, а последний раз – на соревнованиях в Меце (Германия), состоявшихся в сентябре 2018 года. Также в активе француза – 34 победы над игроками из топ-10.

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