19-летняя Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал «РГ», обыграв Аманду Анисимову

18-я ракетка мира, канадская теннисистка Лейла Фернандес стала второй четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге соревнований Фернандес обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

19-летняя канадка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету 28-й ракетки мира Анисимовой четыре подачи навылет, одна ошибка на подаче и четыре брейка при 12 брейк-пойнтах.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Лейла Фернандес встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, которая ранее сегодня, 29 мая, оказалась сильнее представительницы Беларуси Александры Саснович (7:6 (12:10), 7:5).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 600 000.