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19-летняя Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал «РГ», обыграв Аманду Анисимову

19-летняя Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал «РГ», обыграв Аманду Анисимову
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18-я ракетка мира, канадская теннисистка Лейла Фернандес стала второй четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге соревнований Фернандес обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

19-летняя канадка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету 28-й ракетки мира Анисимовой четыре подачи навылет, одна ошибка на подаче и четыре брейка при 12 брейк-пойнтах.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Лейла Фернандес встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, которая ранее сегодня, 29 мая, оказалась сильнее представительницы Беларуси Александры Саснович (7:6 (12:10), 7:5).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 600 000.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 13:10 МСК
Лейла Фернандес
18
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
28
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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