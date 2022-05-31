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Даниил Медведев потерпел самое тяжёлое поражение на турнире «Большого шлема»

Даниил Медведев потерпел самое тяжёлое поражение на турнире «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, вчера, 30 мая, уступивший по итогам трёх сетов в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022 хорвату Марину Чиличу (23), впервые в карьере не смог взять больше семи геймов на турнире «Большого шлема».

Напомним, Чилич обыграл Медведева со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и закончил встречу всего за 1 час 46 минут.

Для Даниила это восьмое поражение на турнирах «Большого шлема» по итогам трёх сетов и третье, где он забрал восемь и менее геймов.

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Чилич встретится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, до этого на стадии 1/8 финала одолевшим итальянца Янника Синнера (12), снявшегося из-за травмы.

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