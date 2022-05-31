Медведев не добрался до Рублёва! Русского четвертьфинала у мужчин в Париже не будет

Даниил Медведев так и не добрался до поединка с Андреем Рублёвым. Даниил зачехлил ракетку в 1/8 финала, так что русского четвертьфинала в Париже не будет.

Итоги 9-го дня. 30 мая, понедельник

В понедельник порадовал поклонников российского тенниса Андрей Рублёв (7-й номер посева), который второй раз в карьере пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Наш парень смог отыграться по сетам в матче с итальянцем Янником Синнером (11), а в начале 3-й партии соперник Рублёва из-за травмы прекратил борьбу.

Норвежец Каспер Рууд (8), который сейчас считается одним из лучших «грунтовиков» мира, расправился в 4 сетах с поляком Хубертом Хуркачем (12). Интересно, что Каспер перед самым «Ролан Гаррос» защитил титул в Женеве и теперь к четвертьфиналу в Париже подошёл с серией побед из 8 матчей. А вот соперником Рууда неожиданно стал не финалист розыгрыша-2021 Стефанос Циципас (4), а 19-летний датчанин Хольгер Руне, становившийся чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» — 2019.

Последними в понедельник на центральном корте сражались Даниил Медведев (2) и 33-летний хорват Марин Чилич (20). Матч для россиянина не сложился. Он ничего толком не мог поделать на подаче соперника, а на своих тоже часто ошибался, суетился, искал выходы из непростых ситуаций, от этого рисковал и ещё больше допускал неточностей. В итоге за 1 час 46 минут Чилич нанёс Даниилу очень болезненное поражение и выбил нашего парня из числа претендентов на титул – 6:2, 6:3, 6:2.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)



Рууд (Норвегия, 8) – Хуркач (Польша, 12) – 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

Руне (Дания) – Циципас (Греция, 4) – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4.

Рублёв (Россия, 7) – Синнер (Италия, 11) – 1:6, 6:4, 2:0 (отказ).

Чилич (Хорватия, 20) – Медведев (Россия, 2) – 6:2, 6:3, 6:2.

Другие результаты

В женской сетке в этот день отличились россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Причём, если Дарья уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи, отдав ей по 2 гейма в каждом сете, то Кудерметова сотворила потрясающий камбэк. Первый сет она проиграла американке Кис – 1:6, а во втором смогла переломить ход встречи, сравняла счёт по партиям и додавила соперницу – 1:6, 6:3, 6:1. Теперь Даша и Вероника встретятся в среду в российском четвертьфинале и поспорят за путёвку в четвёрку лучших.

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек в 4-м круге потеряла стартовый сет в матче с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Однако затем полька смогла перевернуть ход матча в свою пользу. Возможно, сказалась травма соперницы, к которой выходили на корт медики. Как бы то ни было, но Ига продлила свою серию победных матчей до 32 и с февраля до сих пор не знает поражений. Соперницей Свёнтек по четвертьфиналу будет американка Джессика Пегула (11).

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)



Касаткина (Россия, 20) – Джорджи (Италия, 28) – 6:2, 6:2.

Кудерметова (Россия, 29) – Кис (США, 22) – 1:6, 6:3, 6:1.

Пегула (США, 11) – Бегу (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Циньвэнь (Китай) – 6:7, 6:0, 6:2.

Другие результаты

Расписание 10-го дня. Интересные матчи вторника, 31 мая

Во вторник на «Ролан Гаррос» должны начаться поединки за выход в полуфинал. У мужчин оба поединка в верхней половине сетки вызывают повышенный интерес. Сыграют исключительно представители топ-8 посева: Александр Зверев (3) – Карлос Алькарас (6) и Новак Джокович (1) – Рафаэль Надаль (5).

Мужчины. 1/4 финала



16:00. Зверев (Германия, 3) – Алькарас (Испания, 6)

21:45. Джокович (Сербия, 1) – Надаль (Испания, 5)

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У женщин в нижней половине сетки состоится американская битва Кори Гауфф (18) – Слоан Стивенс, а также встреча Мартина Тревизан – Лейла Фернандес (17).

Женщины. 1/4 финала



13:00. Тревизан (Италия) – Фернандес (Канада, 17)

14:30. Гауфф (США, 18) – Стивенс (США)

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Напомним, что Даниил Медведев сражался не только за титул, но и за звание 1-й ракетки мира. Теперь он не только не догонит Новака Джоковича по итогам «Ролан Гаррос», но и может пропустить вперёд Александра Зверева.