Евгений Кафельников — о Карлосе Алькарасе: у этого пацана большие кохонес!

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников отреагировал на один из моментов четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», где встречаются испанец Карлос Алькарас (6) и немец Александр Зверев (3).

В четвёртом сете при счёте 5:4 Зверев не смог подать на матч.

«OMG!!! У этого пацана большие кохонес! Кто ещё хочет увидеть финальный сет? Я — 100%!» — написал Кафельников в своих социальных сетях о 19-летнем Алькарасе.

Победитель данного матча выйдет либо на серба Новака Джоковича, либо на испанца Рафаэля Надаля.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.