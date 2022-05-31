Надаль vs Джокович. Супербитва героев тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE!

Надаля поддержит первая ракетка мира!

Первая ракетка мира среди женщин Ига Свёнтек, тоже добравшаяся до четвертьфинала, никогда не скрывала, что фанатеет от Надаля.

«Как всем известно, я фанатка Рафаэля Надаля и хотела бы посмотреть его матч с Новаком Джоковичем. Этот матч слишком интересен для меня, чтобы не смотреть его, но я буду делать это по телевизору, а не на стадионе.

Я смотрела последний матч Рафы, с Феликсом Оже-Альяссимом — хотя и не полностью, потому что он был очень длинным. Во время турнира мне нужно сосредоточиться на собственной подготовке, отдыхе и распорядке дня. Поэтому я не буду смотреть четвертьфинал на стадионе. Но я, как всегда, буду болеть за Рафу», — приводит слова Иги BBC.