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Новак Джокович — Рафаэль Надаль: онлайн-трансляции 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2022, где смотреть, когда начало, сетка

Надаль vs Джокович. Супербитва героев тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE!
Валерия Кукалева Даниил Сальников
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Новак Джокович – Рафаэль Надаль
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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2022 Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания). Матч пройдёт во вторник, 31 мая, в вечерней сессии на центральном корте – не ранее 21:45 по московскому времени. Теннисисты ранее встречались 58 раз, и счёт личных встреч пока 30-28 в пользу серба. У него большое преимущество в матчах на харде, а вот на грунте доминирует Надаль, как и положено Королю грунта. Добавим, что на кортах «Ролан Гаррос» Рафаэль завоевал 13 титулов, а вообще он проиграл здесь всего три матча начиная с 2005 года. Новак является действующим чемпионом, и как раз он выбил испанца в прошлом году в 1/2 финала. Не пропустите нашу трансляцию!

«Ролан Гаррос» – 2022. Мужская сетка
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
31 мая 2022, вторник. 21:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Live Валерия Кукалева

В окружении Надаля начинают стелить солому? Дядя Тони недоволен, что легенды сыграют вечером.

«Тот, кто платит, тот и принимает решения. Они хотели, чтобы этот матч прошел вечером. Для Рафаэля это не очень хорошо. У него сложный сезон, этот «Ролан Гаррос» может стать последним. И он хотел играть днём, потому что так условия максимально напоминают финал. И логично, чтобы матч такого уровня проходил днем. Вечером Рафаэль бьёт хуже, а Джокович – надёжнее», — заявил Тони Надаль в комментарии puntodebreak.com

16:24 Валерия Кукалева

Надаля поддержит первая ракетка мира!

Первая ракетка мира среди женщин Ига Свёнтек, тоже добравшаяся до четвертьфинала, никогда не скрывала, что фанатеет от Надаля.

«Как всем известно, я фанатка Рафаэля Надаля и хотела бы посмотреть его матч с Новаком Джоковичем. Этот матч слишком интересен для меня, чтобы не смотреть его, но я буду делать это по телевизору, а не на стадионе.

Я смотрела последний матч Рафы, с Феликсом Оже-Альяссимом — хотя и не полностью, потому что он был очень длинным. Во время турнира мне нужно сосредоточиться на собственной подготовке, отдыхе и распорядке дня. Поэтому я не буду смотреть четвертьфинал на стадионе. Но я, как всегда, буду болеть за Рафу», — приводит слова Иги BBC.

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16:00 Валерия Кукалева

Макинрой назвал фаворита

«Небольшое преимущество у Новака. Но если Рафа победит, я совсем не удивлюсь», — заявил в комментарии Reuters экс-теннисист и семикратный чемпион турниров «Большого шлема»

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15:46 Валерия Кукалева

А в каком настроении Рафа?

В 2021-м Надаль проиграл Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос» и надеется не повторить это поражение спустя год. Но у испанца нет чёткого ответа о том, что нужно делать.

«Я не могу точно сказать, потому что в последнее время у меня не было возможности проверить себя в матчах с ним. Последний матч мы с ним провели в прошлом году здесь.

И в последние три месяца у меня подобных матчей не было, так что это будет серьёзным испытанием. Конечно, он выиграл уже, по-моему, девять матчей подряд. Победил в Риме, тут не отдал ни сета. Наверное, будет уверен в себе. Я знаю свою ситуацию, и я ее принимаю. Я буду бороться. Вот и всё», — заявил Рафа на пресс-конференции.

15:34 Валерия Кукалева

Что говорят в команде Новака?

Вот слова тренера Джоковича, Горана Иванишевича, для Telegraf:

«Нервозность будет. Всегда есть позитивная нервозность, но они играли друг против друга 58 раз, они прекрасно знают друг друга. Я бы не сказал, что кто-то является фаворитом в этом матче. Надаль говорил, что не хочет играть вечером, Ноле сказал, что хочет, но много ли это значит? Если ты не играешь хорошо, не имеет значения, когда проводится матч — будь то пять утра, полдень или девять вечера. Конечно, мы верим в победу».

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