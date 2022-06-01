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Джокович прокомментировал поражение от Надаля на «Ролан Гаррос»

Джокович прокомментировал поражение от Надаля на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В четвёртом сете Джокович вёл счётом 5:2, но уступил испанцу на тай-брейке.

«Что ж, поздравляю Надаля. Я думаю, что в важные моменты матча он был лучшим игроком. Я набирал обороты, сумел выиграть второй сет, и подумал, что снова в игре. Но затем у него было два или три фантастических гейма в начале третьего сета. Он просто смог вывести свой теннис на новый уровень в нужные моменты, особенно в начале всех сетов, кроме четвертого. У меня были свои шансы. Я мог бы перевести матч в пятый сет. Но опять же, он показал, почему он великий чемпион. Он остался морально стойким и закончил матч так, как он это сделал. Поздравляю его и его команду. Без сомнения, он это заслужил», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с Александром Зверевым.

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