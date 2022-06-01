«Перед обедом решила стать рыжей». Анастасия Павлюченкова выложила свежее фото

21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выкрасила волосы в рыжий цвет.
«Когда решила покрасить волосы в рыжий цвет перед обедом», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
В 2022 году Павлюченкова, которая ранее досрочно завершила сезон, заразилась коронавирусом перед Открытым чемпионатом Австралии, где дошла до третьего круга. Далее россиянка взяла паузу в выступлениях из-за травмы. Анастасия вернулась в тур на турнирах в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), где потерпела поражения на старте. Однако ей удалось вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевать титул в Риме в парном разряде.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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