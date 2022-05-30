Фантастический камбэк Кудерметовой! В Париже будет российский четвертьфинал

Вероника Кудерметова обыграла в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции американку Мэдисон Кис, провалив первый сет – 1:6. Фантастический камбэк нашей теннисистки. Теперь в Париже состоится российский четвертьфинал Кудерметова – Касаткина. Молодцы, девчонки!
В женской сетке «Ролан Гаррос» уже известны некоторые четвертьфиналистки. В воскресенье состоялись стартовые матчи четвёртого круга, и в восьмёрку лучших пробились итальянка Мартина Тревизан, канадка Лейла Фернандес (18-й номер посева), американки Кори Гауфф и Слоан Стивенс. А в понедельник за дело взялась Дарья Касаткина, которая вихрем промчалась по турнирной дистанции и ворвалась в 1/4 финала, отдав соперницам за четыре матча всего 14 геймов – в среднем по 3,5 гейма за поединок.
Соперница Касаткиной по 1/4 финала определялась в противостоянии американки Мэдисон Кис с ещё одной представительницей России – Вероники Кудерметовой. Отметим, что Кис в своём активе имеет выход в финал US Open – 2017, а вот Вероника до нынешнего «Ролан Гаррос» дальше третьего круга на турнирах «Большого шлема» не пробиралась и сейчас бьёт свой личный рекорд. Стоит отметить, что в этом сезоне Вероника уже трижды доходила до финала на турнирах WTA – в Мельбурне, Дубае и Стамбуле, правда, во всех трёх проиграла.
Ранее соперницы друг с другом не играли. Едва начался матч, как Кис захватила инициативу, пошла в атаку, шокировала соперницу и повела сразу с брейком – 3:0. Вероника сумела взять лишь одну подачу, а потом Мэдисон продолжила добывать гейм за геймом. 6:1 за 29 минут. Казалось, разгром неизбежен, и Вероника вот-вот признает поражение.
А дальше случился фантастический камбэк. Россиянка перевернула ход поединка, сама повела во втором сете с брейком – 3:0, контролировала ситуацию, и главное, что держала свою подачу. Кудерметову даже не смутили шесть сетболов, отыгранных её соперницей во время подачи на сет. С седьмой попытки Вероника добилась своего – 6:3 за 44 минуты. Третий сет превратился в фейерверк брейков. По сути, второй гейм, выигранный Кудерметовой на своей подаче, дал ей огромное моральное преимущество. Она только наращивала темп – вела 3:0, потом 5:1 и в итоге добилась очень важной победы – 1:6, 6:3, 6:1 за 1 час 44 минуты.
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Вот так 25-летняя Вероника Кудерметова прошла в свой первый в карьере четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Соперницей Вероники станет Дарья Касаткина. А это значит, что на женском «Ролан Гаррос» будет не только российский четвертьфинал, но и наша теннисистка в полуфинале! Молодцы, девчонки! Стоит заметить, что обе девушки выигрывали один и тот же турнир на грунте, правда, американском — Чарльстон. Дарья там победила в 2017 году, а Вероника — в 2021-м. Последний раз две россиянки были в 1/4 финала турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» — 2018 — Дарья Касаткина и Мария Шарапова. И тогда обе проиграли. Ну а российский четвертьфинал на «Шлемах» у женщин последний раз был на Australian Open — 2013, и тогда Мария Шарапова выиграла у Екатерины Макаровой.
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