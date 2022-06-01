Дмитриева: у Касаткиной было безнадёжное падение в яму. Хорошо, что сыграет в полуфинале

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Кудерметову со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Касаткина сыграет либо с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, либо с американкой Джессикой Пегулой.

«Дальше игра со Свёнтек? Сейчас пока не надо ничего говорить. Хорошо, что Даша в полуфинале.

Для Касаткиной самое ценное, что она вернулась в то состояние, в котором была четыре-пять лет назад. Когда она очень хорошо и быстро прибавляла. У неё потом был не просто срыв, а падение в яму — безнадёжное. Она из неё выбралась. Думаю, что не без помощи её тренера Мартинеса. Он очень хорошо знает русскую душу. До этого он тренировал Светлану Кузнецову», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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