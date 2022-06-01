Веснина считает, что Касаткина способна выиграть «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина высказалась о шансах соотечественницы Дарьи Касаткиной на текущем «Ролан Гаррос». Ранее Дарья вышла в полуфинал турнира, где сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша).

«Касаткиной по силам выиграть «Ролан Гаррос»! Почему нет? Мне кажется, за последние несколько лет мы видели всё новые и новые имена победителей турниров «Большого шлема». Если смогли другие теннисистки, то почему не сможет Даша? У неё очень большой потенциал. «Ролан Гаррос» — турнир для Касаткиной. Грунт — это её покрытие. Победа во Франции может стать для неё символичной, потому что она ещё всегда болеет за Надаля, который является королём грунта. Мы видим, что и Даша очень уверенно играет на этом покрытии», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.