Отец Рууда назвал ложью слова Руне о поведении сына. Мать 19-летнего датчанина ответила

Кристиан, отец норвежского теннисиста Каспера Рууда заявил, что 19-летний Хольгер Руне лжёт о неспортивном поведении своего сына после матча 1/4 финала «Ролан Гаррос».

На слова папы Рууда отреагировала мама Руне, Анеке.

«Хольгер говорит правду. Кстати, отца Рууда не было рядом, когда это произошло. Был только тренер по физподготовке или физиотерапевт. Это произошло, когда Хольгер ждал допинг-контроль, поэтому отец просто не может никак это оценивать. И одно дело – кричать на моего сына, другое – когда отец лжёт СМИ. Такое поведение переходит все рамки.

Кстати, насколько я понимаю, слова Каспера в адрес моего сына во время матча были частью их стратегии. Люди мне пишут, что он специально говорил с Хольгером, чтобы повлиять на его психологию. Они ни знали, что он эмоционален. В этом они своего рода молодцы. Но грубое поведение в раздевалке никуда не годится.

И Каспер даже не попрощался, когда уходил. У него явно какие-то проблемы, но он сам их заварил.

Его команда из академии Надаля – суперпрофессионалы. Я не знаю, в чем проблема. Но он должен прилично себя вести, ведь всегда ждёшь, что игрок из топ-10 приветливо отнесётся к молодежи. Но, конечно, Рууд тоже не так долго находится в десятке», – приводит слова Анеке Руне датское издание BT.

Дочь Весниной забавно болеет за Джоковича на «Ролан Гаррос»