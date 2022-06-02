Рууд рассказал о том, как 19-летний Руне нагрубил ему после четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что попал в небольшой конфликт с 19-летний датчанином Хольгером Руне после своей победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3).

«Я спросил: «Тебе что, нужно проверять каждую отметку?» А он сказал мне помолчать. Я говорю: «Может, это не лучший поступок – говорить сопернику помолчать, когда я с тобой разговариваю?» И он повторил свои слова ещё раз. Вот и всё, что произошло. И после этого я больше не обменивался с ним никакими репликами. Так он хочет разговаривать и себя вести? Это его дело», — приводит слова Рууда AP News.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Каспер Рууд встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который вчера, 1 июня, обыграл Рублёва на тай-брейке пятого сета — 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

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