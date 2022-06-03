Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев вновь станет первой ракеткой мира.
Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 RT).
6 июня положение в топ-3 рейтинга сохранится: первым будет Новак Джокович (8770 очков), вторым — Медведев (8160), третьим — Зверев (7795).
Но уже 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.
При этом Зверев тоже обойдёт Джоковича и впервые станет второй ракеткой мира. А сербский теннисист опустится на третье место, и это будет первый раз с 16 ноября 2003 года, когда никого из представителей «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) не будет на первых двух строчках рейтинга.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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