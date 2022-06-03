Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вновь станет первой ракеткой мира.

Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 RT).

6 июня положение в топ-3 рейтинга сохранится: первым будет Новак Джокович (8770 очков), вторым — Медведев (8160), третьим — Зверев (7795).

Но уже 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.

При этом Зверев тоже обойдёт Джоковича и впервые станет второй ракеткой мира. А сербский теннисист опустится на третье место, и это будет первый раз с 16 ноября 2003 года, когда никого из представителей «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) не будет на первых двух строчках рейтинга.

Станет ли Медведев 1-й ракеткой мира после «Ролан Гаррос»? Сейчас всё в руках Зверева Станет ли Медведев 1-й ракеткой мира после «Ролан Гаррос»? Сейчас всё в руках Зверева

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022