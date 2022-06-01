Станет ли Медведев 1-й ракеткой мира после «Ролан Гаррос»? Сейчас всё в руках Зверева

Даниил Медведев, несмотря на поражение в четвёртом круге «Ролан Гаррос», имеет неплохие шансы в июне стать первой ракеткой мира. Но сейчас всё в руках Александра Зверева, который продолжает борьбу на турнире.

Как ранее отмечал «Чемпионат», по итогам «Ролан Гаррос» лидером мирового рейтинга могли стать три теннисиста – действующая первая ракетка мира Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. В четвёртом круге Медведев потерпел поражение от Марина Чилича и передал всю инициативу своим конкурентам. Однако на следующий день в четвертьфинальной битве с Рафаэлем Надалем проиграл и Джокович. И теперь весь расклад зависит только от результата, который покажет Зверев.

Важно отметить, что в прошлом году «Ролан Гаррос» был сдвинут на неделю вперёд из-за ковидных ограничений, поэтому в понедельник, 6 июня, когда закончится розыгрыш-2022, всем теннисистам будут начислены рейтинговые очки за нынешний турнир, а за розыгрыш-2021 баллы отнимутся 13 июня. Рассмотрим расклады, как изменится положение игроков в топ-3 рейтинга ATP 6 и 13 июня в зависимости от результатов Зверева на «Ролан Гаррос» — 2022.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рассмотрим вариант, если Зверев остановится в Париже на стадии полуфинала и проиграет там Надалю. Тогда 6 июня положение в топ-3 сохранится: 1. Джокович (8770 очков), 2. Медведев (8160), 3. Зверев (7795). Но уже 13 июня, когда сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Даниил опять вернётся на первое место, где он находился с 28 февраля по 20 марта.

При этом Зверев тоже обойдёт Джоковича и впервые станет второй ракеткой мира. А сам серб опустится на третье место, и это будет первый раз с 16 ноября 2003 года, когда никого из представителей «Большой тройки» (Федерер, Надаль и Джокович) не будет в топ-2 рейтинга.



Если Зверев проиграет в полуфинале «Ролан Гаррос»

дата Джокович Медведев Зверев 23.5 очки 8660 7980 7075 6.6 Белград-2021 -250 РГ-2022 360 180 720 Итог 8770 8160 7795 13.6 РГ-20-21-Штут-19 -2000 -360 -720 остаток 6770 7800 7075

Второй вариант в раскладах – если Зверев победит в полуфинале Надаля, но затем проиграет в финале представителю нижней половины сетки. В этом случае Александр обгонит 6 июня Медведева, сдвинет его на третье место, а сам впервые станет второй ракеткой мира. При этом Джокович останется первым. А вот через неделю – 13 июня Медведев вернётся на первое место, Зверев останется вторым, а Джокович упадёт сразу на третье место.



Если Зверев проиграет в финале «Ролан Гаррос»

дата Джокович Медведев Зверев 23.5 очки 8660 7980 7075 6.6 Белград-2021 -250 РГ-2022 360 180 1200 Итог 8770 8160 8275 13.6 РГ-20-21-Штут-19 -2000 -360 -720 остаток 6770 7800 7555

Ну и третий вариант – если Зверев станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2022. Тогда немец сразу по итогам турнира 6 июня станет первой ракеткой мира, Джокович опустится на второе место, а Медведев – на третье. При этом через неделю – 13 июня Зверев сохранит лидерство, а Джокович и Медведев поменяются местами: Даниил станет вторым, а Новак – третьим.



Если Зверев завоюет титул на «Ролан Гаррос»

дата Джокович Медведев Зверев 23.5 очки 8660 7980 7075 6.6 Белград-2021 -250 РГ-2022 360 180 2000 Итог 8770 8160 9075 13.6 РГ-20-21-Штут-19 -2000 -360 -720 остаток 6770 7800 8355

Стоит отметить, что с 6 июня начинаются уже турниры на траве. На первую неделю Даниил заявлен на турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, на вторую – на ATP-500 в Галле, а потом на ATP-250 на Мальорке. В том же Галле заявлен и Зверев. Однако отметим, что на распределение мест в топ-3 очки, завоёванные на этих небольших турнирах, в ближайшее время не повлияют. Но потом всё может измениться, и это тема для отдельного разбора.