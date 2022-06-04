Веснина: с такой Свёнтек могла бы потягаться Барти, но сейчас её нет

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.
«Сейчас Ига Свёнтек является сильнейшей теннисисткой. Я даже не вижу, кто бы мог оказать ей сопротивление, особенно на этом «Ролан Гаррос». Финал не получился для болельщиков, которые хотели увидеть интригу и борьбу. Гауфф ещё слишком молода: где-то сказалось волнение — всё-таки первый финал «Большого шлема». Нужно иметь опыт. Ига смотрелась в финале так, будто она уже много раз была там. Настолько она выросла как игрок… Сравнить Игу Свёнтек 2020 года и сейчас — это абсолютно другая теннисистка, которая играет на порядок выше уровнем! С такой Игой могла бы потягаться Эшли Барти, но сейчас её нет. И Серена Уильямс», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.
- 4 июня 2022
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