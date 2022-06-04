Касаткина объяснила, почему Рууд может выиграть у Надаля в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, рассказала, что именно может помочь норвежцу Касперу Рууду обыграть испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Франции.

«В обычном матче я, может, могла предположить, а в финале «Ролан Гаррос», конечно, в пятисетовом формате — сложно. Конечно, Рууд играет финал в невероятной форме. Очень стабильный, но Рафа — это ментальная скала. И, скорее всего, это шанс для него выиграть 22-й «Шлем». Я, честно, не знаю, что сделать, чтобы обыграть Рафу на грунте. Скорее всего, они будут играть под закрытой крышей — прогноз не очень. Это лучше для норвежца. Но посмотрим», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью Дарьи Касаткиной можно прочитать здесь: