Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор «РГ» выступила за принятие женских пятисетовых финалов на «Мастерсах» и ТБШ

Директор «РГ» выступила за принятие женских пятисетовых финалов на «Мастерсах» и ТБШ
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и директор «Ролан Гаррос», француженка Амели Моресмо выступила за принятие пятисетовых финалов на крупнейших женских турнирах.

«Если вы проиграли один сет из трёх, тогда у вас проблемы. Это нужно учитывать. Если же говорить о пятисетовом формате, то он даёт больше времени. И вы не можете не думать об этом как игрок. Это позволяет развернуть свою игру и справиться со стрессом.

Подобный формат так и не был принят для женских финалов «Мастерсов» и турниров «Большого шлема». Но почему? Почему бы не задуматься об этом? Мне кажется, что женский теннис только бы выиграл от этого. Об этом следовало бы подумать», – приводит слова функционера издание Tennis Majors.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022