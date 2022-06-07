Директор «РГ» выступила за принятие женских пятисетовых финалов на «Мастерсах» и ТБШ
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и директор «Ролан Гаррос», француженка Амели Моресмо выступила за принятие пятисетовых финалов на крупнейших женских турнирах.
«Если вы проиграли один сет из трёх, тогда у вас проблемы. Это нужно учитывать. Если же говорить о пятисетовом формате, то он даёт больше времени. И вы не можете не думать об этом как игрок. Это позволяет развернуть свою игру и справиться со стрессом.
Подобный формат так и не был принят для женских финалов «Мастерсов» и турниров «Большого шлема». Но почему? Почему бы не задуматься об этом? Мне кажется, что женский теннис только бы выиграл от этого. Об этом следовало бы подумать», – приводит слова функционера издание Tennis Majors.
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