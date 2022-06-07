Директор «РГ» выступила за принятие женских пятисетовых финалов на «Мастерсах» и ТБШ

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и директор «Ролан Гаррос», француженка Амели Моресмо выступила за принятие пятисетовых финалов на крупнейших женских турнирах.

«Если вы проиграли один сет из трёх, тогда у вас проблемы. Это нужно учитывать. Если же говорить о пятисетовом формате, то он даёт больше времени. И вы не можете не думать об этом как игрок. Это позволяет развернуть свою игру и справиться со стрессом.

Подобный формат так и не был принят для женских финалов «Мастерсов» и турниров «Большого шлема». Но почему? Почему бы не задуматься об этом? Мне кажется, что женский теннис только бы выиграл от этого. Об этом следовало бы подумать», – приводит слова функционера издание Tennis Majors.