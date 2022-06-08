Елена Веснина — Анастасии Павлюченковой: держись там

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина обратилась к другой россиянке Анастасии Павлюченковой. Ранее Павлюченкова опубликовала в социальных сетях впечатляющие фото с отдыха и подписала их: «Всё не так просто…»
«Держись там», — написала Веснина в комментариях к соответствующему посту Павлюченковой.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Напомним, Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 83-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом турнире.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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