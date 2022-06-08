Миша Зверев: разговаривал с Сашей по телефону, он улыбается и хочет играть в Playstation

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат третьей ракетки мира Александра Зверева, рассказал о состоянии младшего брата.
Ранее стало известно, что Звереву-младшему пришлось перенести операцию в Германии, так как после падения в полуфинале «Ролан Гаррос» у него были порваны все боковые связки на лодыжке.
«Связки были разорваны, но синдесмоз и капсула целы. Все остальные суставы и хрящи тоже. Пострадали только связки.
С ним всё хорошо, мы несколько раз разговаривали по телефону, на его лице была улыбка. Саша сказал мне: «Приезжай, мне скучно, давай поиграем в Playstation».
Через несколько дней он должен вернуться домой, сюда в Монако. Саша подарил мне набор LEGO из 9 тыс. деталей, когда у меня родился второй сын. Думаю, я верну его ему, теперь у него будет много времени, пусть построит Колизей», — приводит слова Миши Eurosport.de.
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