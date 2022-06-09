Александрова обыграла украинку Калинину в матче второго круга в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга она уверенно обыграла украинку Ангелину Калинину. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. 30-я ракетка мира Александрова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Калинина, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



За путёвку в полуфинал турнира Александрова поборется с американкой Кэти Макнелли. Она преодолела квалификацию и дошла до четвертьфинала.



Призовой фонд турнира в Хертогенбосхе составляет более € 200 тыс.