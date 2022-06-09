Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова обыграла украинку Калинину в матче второго круга в Хертогенбосхе

Александрова обыграла украинку Калинину в матче второго круга в Хертогенбосхе
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга она уверенно обыграла украинку Ангелину Калинину. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. 30-я ракетка мира Александрова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Калинина, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

За путёвку в полуфинал турнира Александрова поборется с американкой Кэти Макнелли. Она преодолела квалификацию и дошла до четвертьфинала.

Призовой фонд турнира в Хертогенбосхе составляет более € 200 тыс.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 19:35 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Ангелина Калинина
35
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022