Александрова обыграла украинку Калинину в матче второго круга в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга она уверенно обыграла украинку Ангелину Калинину. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. 30-я ракетка мира Александрова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Калинина, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
За путёвку в полуфинал турнира Александрова поборется с американкой Кэти Макнелли. Она преодолела квалификацию и дошла до четвертьфинала.
Призовой фонд турнира в Хертогенбосхе составляет более € 200 тыс.
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