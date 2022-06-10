Вероника Кудерметова победила Белинду Бенчич и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в четвертьфинальном матче на травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором её соперницей была Белинда Бенчич из Швейцарии. Кудерметова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, обыграла Бенчич (17) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Кудерметова ни разу не подала навылет и сделала три двойные ошибки. Россиянка использовала три брейк-пойнта из четырёх. У Бенчич два эйса и одна ошибка на подаче. Швейцарка не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале турнира в Хертогенбосе Вероника Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Екатериной Александровой (30), либо с американкой Кэти Макнелли (229).