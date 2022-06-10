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Вероника Кудерметова победила Белинду Бенчич и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе

Вероника Кудерметова победила Белинду Бенчич и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в четвертьфинальном матче на травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором её соперницей была Белинда Бенчич из Швейцарии. Кудерметова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, обыграла Бенчич (17) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Кудерметова ни разу не подала навылет и сделала три двойные ошибки. Россиянка использовала три брейк-пойнта из четырёх. У Бенчич два эйса и одна ошибка на подаче. Швейцарка не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале турнира в Хертогенбосе Вероника Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Екатериной Александровой (30), либо с американкой Кэти Макнелли (229).

Турнирная сетка
Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 12:05 МСК
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Белинда Бенчич
17
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
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