Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Ивашко

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В четвертьфинальном матче первый сеяный Медведев нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и использовал все три возможности взять подачу соперника. Ивашко подал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн -трансляцию четвертьфинала Медведев — Ивашко на турнире в Хертогенбосхе.

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Медведев сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в своём четвертьфинале нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.