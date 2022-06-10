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Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Ивашко

Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Ивашко
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В четвертьфинальном матче первый сеяный Медведев нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и использовал все три возможности взять подачу соперника. Ивашко подал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн -трансляцию четвертьфинала Медведев — Ивашко на турнире в Хертогенбосхе.

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Медведев сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в своём четвертьфинале нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 18:25 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		4  
         
Илья Ивашко
49
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 13:45 МСК
Адриан Маннарино
70
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		1 4
         
Брэндон Накашима
64
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
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