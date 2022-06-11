Маттео Берреттини стал первым финалистом турнира в Штутгарте

10-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче Берреттини (2) обыграл представителя Германии Оскара Отте со счётом 7:6 (7:9), 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 48 минут. Берреттини восемнадцать раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Отте восемнадцать эйсов и две двойные ошибки.

Отметим, что для Берреттини турнир в Штутгарте – первый после продолжительной паузы, связанной с травмой руки. Маттео не играл с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

За титул Берреттини сразится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).