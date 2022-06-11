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Маттео Берреттини стал первым финалистом турнира в Штутгарте

Маттео Берреттини стал первым финалистом турнира в Штутгарте
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10-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче Берреттини (2) обыграл представителя Германии Оскара Отте со счётом 7:6 (7:9), 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 48 минут. Берреттини восемнадцать раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Отте восемнадцать эйсов и две двойные ошибки.

Отметим, что для Берреттини турнир в Штутгарте – первый после продолжительной паузы, связанной с травмой руки. Маттео не играл с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

За титул Берреттини сразится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).

Штутгарт. 1/2 финала
11 июня 2022, суббота. 12:45 МСК
Оскар Отте
61
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 5  
7 9 		7 7  
         
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
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