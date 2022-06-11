Александрова прокомментировала выход в финал турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Российская теннисистка в полуфинале обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1. Александрова впервые в карьере сыграет в финале нехардового турнира.



«Всегда здорово выходить в финал турнира, но особенно приятно, что мне впервые это удалось сделать на травяном покрытии. Совершенно точно могу сказать, что не ожидала того, что дойду до финала.



Очень рада, что смогла нащупать свою игру на траве. Надеюсь, что в финале завтра смогу показать себя с лучшей стороны. Финал будет тяжёлым для меня», — цитирует Александрову «РИА Новости».



Российская теннисистка оспорит титул в матче с белоруской Ариной Соболенко.

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