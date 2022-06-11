Александрова впервые сыграет в финале турнира WTA не на харде

Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере вышла в финал нехардового турнира. В матче 1/2 финала травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.



Александрова в четвёртый раз в карьере сыграет в финале турнира WTA. Но ранее она выходила в финалы лишь хардовых соревнований. За карьеру она одержала лишь одну победу — в Шэньчжэне (Китай) в 2020 году.



За титул российская теннисистка поборется с белоруской Ариной Соболенко. Та в полуфинале обыграла американку Шелби Роджерс. В личных противостояниях Соболенко и Александровой счёт равный (2-2).



Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

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