Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова впервые сыграет в финале турнира WTA не на харде

Александрова впервые сыграет в финале турнира WTA не на харде
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере вышла в финал нехардового турнира. В матче 1/2 финала травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.

Александрова в четвёртый раз в карьере сыграет в финале турнира WTA. Но ранее она выходила в финалы лишь хардовых соревнований. За карьеру она одержала лишь одну победу — в Шэньчжэне (Китай) в 2020 году.

За титул российская теннисистка поборется с белоруской Ариной Соболенко. Та в полуфинале обыграла американку Шелби Роджерс. В личных противостояниях Соболенко и Александровой счёт равный (2-2).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Новость по теме
Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Кудерметову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022