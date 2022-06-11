Маррей: у меня были взлёты и падения в последние годы, но я шёл вперёд, горжусь собой
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Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте (Германия). В полуфинале он обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6, 6:2. С соперника Маррея сняли сперва очко, а затем и гейм из-за ругани в адрес болельщиков. Для Маррея этот финал станет вторым в сезоне.
«Я преодолел длинный путь с предыдущего финала. У меня за последние несколько лет было много взлётов и падений, но я продолжал идти вперёд и работать. Рад и горжусь, что возвращаюсь в финал травяного турнира.
Я сыграл стабильнее на тай-брейке, хорошо принимал и создавал сопернику проблемы. Ника выбило из колеи. Во втором сете мне пришлось прилагать уже меньше усилий», — сказал Энди Маррей после матча.
Новость по темеМаррей впервые с 2016 года вышел в финал травяного турнира
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