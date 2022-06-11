Маррей впервые с 2006 года вышел в финал травяного турнира
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Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей впервые с 2016 года сыграет в финале травяного турнира. Он в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия) обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча закончилась со счётом 7:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.
Маррей вышел во второй финал в нынешнем сезоне. В январе 2022 года он уступил в финале турнира в Сиднее (Австралия) россиянину Аслану Карацеву.
В 2016 году Маррей выходил в финал Уимблдона. В понедельник, 13 июня, он вернётся в топ-50 рейтинга ATP. Соперником Энди по финалу соревнований станет итальянец Маттео Берреттини.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте превышает € 690 тыс. Действующим победителем соревнований является хорват Марин Чилич.
Новость по темеМаррей вышел в финал турнира в Штутгарте, обыграв Кирьоса
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