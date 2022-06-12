В ФТР оценили победу Александровой на турнире WTA-250 в Нидерландах

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил победу россиянки Екатерины Александровой на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований Александрова обыграла шестую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:0.
«Мне кажется, что для Кати это очень важно. Кроме самого факта победы в финале, этот успех очень важен для уверенности Кати в самой себе, в том, что она может обыгрывать любых соперниц. Победа над Ариной Соболенко, одной из лучших на сегодняшний день в мире. Да, Арина не всегда стабильна в последнее время, но всё равно это очень важная победа. Именно с точки зрения убеждения самой себя, что Катя может обыгрывать любых соперниц», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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