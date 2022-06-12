Россиянка выиграла битву за 1-й трофей на траве у Соболенко! Причём с «баранкой»

Отличный финал и битву за свой первый трофей на траве разыграли в Хертогенбосхе россиянка Екатерина Александрова и белоруска Арина Соболенко. Наша Катя стала чемпионкой. А ведь Уимблдон забанил девчонок.

На первой неделе сезона на траве женский тур распределился по двум турнирам категории WTA-250. Часть девушек отправилась в Ноттингем (Великобритания), а оставшаяся, включая всех россиянок и белорусок, – в Хертогенбосх (Нидерланды). Оговорка про наших теннисисток неслучайна, поскольку британцы не допустили до своих соревнований этим летом всех представителей России и Беларуси. В итоге в основной сетке Хертогенбосха оказалась белоруска Арина Соболенко (1-й номер посева) и семь россиянок – Людмила Самсонова (5), Вероника Кудерметова (6), Екатерина Александрова (7), Анна Блинкова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко (LD) и 21-летняя дебютантка турниров WTA Анастасия Тихонова (Q).

До второго круга добрались четыре россиянки – Александрова, Калинская, Блинкова и Кудерметова, причём две последние встретились между собой. Взяв первый сет 7:5 и уступая во втором 2:5, Блинкова снялась с матча. Калинская уступила в двух сетах Белинде Бенчич, а Александрова в двух партиях обыграла украинку Ангелину Калинину. В четвертьфинале Кудерметова расправилась с Бенчич – 6:4, 6:2, а Александрова буквально разгромила американку Кэти Макнелли – 6:0, 6:1. В полуфинале турнирная сетка свела обеих представительниц России в очном матче, и в нём сильнее оказалась Екатерина Александрова – 6:3, 6:1, которая пробилась в свой четвёртый в карьере финал, причём первый не на харде, а на траве.

А досталась в финале Екатерине в соперницы белоруска Арина Соболенко, у которой в активе было 10 титулов WTA. Был у неё до этого и один финал на траве – в Истбурне-2018, но она его проиграла датчанке Каролине Возняцки. В этом году Арина с переменным успехом борется со своей подачей. Были матчи, когда она ставила рекорд по двойным ошибкам. Но в начале грунтового сезона белоруска вдруг обрела уверенность и добралась до финала в Штутгарте, где уступила только 1-й ракетке мира и непобедимой ныне Иге Свёнтек.

Ранее Екатерина и Арина встречались трижды, и счёт был 2-1 в пользу белоруски. Соболенко выиграла два первых поединка – в Шэньчжэне и Санкт-Петербурге-2019, а в 1/4 финала Кубка Кремля – 2021 Александрова размочила счёт. Стартовый сет получился очень упорным, поначалу девушки чётко держали свои подачи. Первой добилась брейка Соболенко и повела 4:2. Однако после этого россиянка сделала камбэк в партии и выиграла её, не доводя до тай-брейка – 7:5. Во втором сете игра у Арины совсем развалилась, и Екатерина навесила ей обидную «баранку» – 6:0. Причём с учётом концовки предыдущей партии россиянка выиграла девять геймов подряд!

Вот так Екатерина Александрова выиграла свой первый трофей на траве и второй в карьере после Шэньчжэня-2020. За победу в Хертогенбосхе она получит чек на € 26 770, а также 280 очков, что позволит ей подняться с 30-го места на 27-е в рейтинге WTA. Через час после этого финала на корт выйдет Даниил Медведев, который сразится за титул с местным теннисистом Тимом ван Рейтховеном.