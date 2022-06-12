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Дмитриева высказалась о поражении Медведева от 205-й ракетки мира в финале Хертогенбосха

Дмитриева высказалась о поражении Медведева от 205-й ракетки мира в финале Хертогенбосха
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Медведев сенсационно уступил представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.

«Можно было предположить такой результат. У ван Рейтховена хорошая подача, здорово играет с лёта. Травяной игрок, хоть он и неровный. У всех голландцев бывают взлёты: потом случаются травмы, затем снова появляются — как раз из-за этого он не рейтинговый игрок. Последние два года имеет приятные победы — с ним трудно играть.

Состояние Медведева? У него уже не первый случай, когда идёт кровь из носа. По-моему, он сам говорил, что это у него довольно распространённое. И он этого не очень боится, относится спокойно.

Обидное поражение для Медведева? Наверное, ему обидно. Было бы приятно вернуть себе звание первой ракетки мира после победы в турнире. Но, наверное, не сложилось. Трудно играть с таким парнем, который здорово подаёт, и ты не знаешь, что сделать. Ван Рейтховен находится в хорошей форме. До финала обыграл Оже-Альяссима. Канадец — хороший игрок, что доказал на «Ролан Гаррос». Обыграть его — чего-то да стоит. Сейчас нашим теннисистам трудно найти стимул для того, чтобы наладить игру на траве. Нет какого-то импульса. Уимблдон будет без россиян. Травяные турниры — подготовительные. Да, можно заработать минимальные очки, но это не самое главное. Стимула, конечно, нет. Без идеи играть очень тяжело», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финал, проигранный с кровью. Медведев упустил титул на траве в матче с 205-й ракеткой мира Финал, проигранный с кровью. Медведев упустил титул на траве в матче с 205-й ракеткой мира
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