Берреттини рассказал о самочувствии после победы в финале турнира в Штутгарте
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини признался, что чувствует усталость после травяного турнира в Штутгарте. В финале турнира ATP-250 он обыграл шотландца Энди Маррея со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Этот турнир стал первым для итальянского теннисиста после операции.
«Это просто невероятно. Конечно, я ставил целью победу, но сразу понимал, что будет очень и очень сложно. Как мне кажется, я даже не показал своей лучшей игры. Но поэтому я горжусь даже больше.
Мне было очень тяжело психологически. Я боролся изо всех сил. Эта победа для меня очень важна. Сейчас чувствую, что всё тело немного болит. Три месяца я не проводил матчей, а сегодня пришлось играть почти три часа. Конечно, чувствуется усталость», — цитирует Берреттини пресс-служба ATP.
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