Александрова выиграла второй титул в карьере и первый на траве

Российская теннисистка Екатерина Александрова, ставшая победительницей травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), лишь во второй раз в карьере выиграла титул на соревнованиях WTA. В финале турнира 30-я ракетка мира Александрова уверенно обыграла шестую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Матч завершился со счётом 7:5, 6:0.



Предыдущая победа Александровой датируется 2020 годом. Тогда она стала победительницей турнира в Шэньчжэне (Китай). Кроме того, Екатерина впервые одержала победу на траве. Помимо этого, Александрова впервые сыграла в финале нехардового турнира.



Благодаря этой победе российская теннисистка в обновлённом рейтинге WTA поднимется на 27-е место. Новый рейтинг будет опубликован завтра, 13 июня.