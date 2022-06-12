Александрова выиграла второй титул в карьере и первый на траве
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, ставшая победительницей травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), лишь во второй раз в карьере выиграла титул на соревнованиях WTA. В финале турнира 30-я ракетка мира Александрова уверенно обыграла шестую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Матч завершился со счётом 7:5, 6:0.
Предыдущая победа Александровой датируется 2020 годом. Тогда она стала победительницей турнира в Шэньчжэне (Китай). Кроме того, Екатерина впервые одержала победу на траве. Помимо этого, Александрова впервые сыграла в финале нехардового турнира.
Благодаря этой победе российская теннисистка в обновлённом рейтинге WTA поднимется на 27-е место. Новый рейтинг будет опубликован завтра, 13 июня.
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