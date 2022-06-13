В ATP одним словом отреагировали на пост ван Рейтховена после победы над Медведевым

Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом голландского теннисиста Тима ван Рейтховена, который вчера, 12 июня, неожиданно обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:4, 6:1. Ранее ван Рейтховен написал: «Проснулся сегодня утром и увидел трофей в своей комнате. Понял, что не сплю. Первый титул ATP. Ситуация ещё лучше благодаря тому, что я воспользовался возможностью сделать всё это в родной стране! Это титул значит для меня весь мир, а также меняет мир для меня. Всё это было бы невозможно без моих друзей, семьи и команды. Спасибо всем, кто пришёл поддержать меня. Будем отталкиваться от этого!»

«Невероятно!» — гласит комментарий пресс-службы ATP.

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