Вероника Кудерметова показала снимки с фотосессии. Евгений Кафельников оценил

24-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках спортсменка, одетая в чёрный костюм, позирует перед камерой.

На пост отреагировал двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников. Он оставил в комментариях эмодзи «окей».

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Напомним, Вероника Кудерметова поднялась на девятое место в Чемпионской гонке WTA.

Чемпионская гонка WTA. 13 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2077.

5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 1996…

9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1683.

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