Андрей Рублёв проиграл грузину Николозу Басилашвили в первом круге в Галле

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в матче первого круга на травяном турнире в Галле (Германия). Соперником Рублёва был грузинский теннисист Николоз Басилашвили, занимающий 25-е место в рейтинге ATP. Басилашвили обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Рублёв выполнил 10 эйсов и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен использовал два брейк-пойнта из шести (процент реализации составил 33%). Что касается Басилашвили, то у него шесть подач навылет и две ошибки на подаче. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (43%).

Во втором раунде Басилашвили сразится либо с Оскаром Отте (Германия), либо с Миомиром Кецмановичем (Сербия).