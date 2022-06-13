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Андрей Рублёв проиграл грузину Николозу Басилашвили в первом круге в Галле

Андрей Рублёв проиграл грузину Николозу Басилашвили в первом круге в Галле
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в матче первого круга на травяном турнире в Галле (Германия). Соперником Рублёва был грузинский теннисист Николоз Басилашвили, занимающий 25-е место в рейтинге ATP. Басилашвили обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Рублёв выполнил 10 эйсов и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен использовал два брейк-пойнта из шести (процент реализации составил 33%). Что касается Басилашвили, то у него шесть подач навылет и две ошибки на подаче. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (43%).

Во втором раунде Басилашвили сразится либо с Оскаром Отте (Германия), либо с Миомиром Кецмановичем (Сербия).

Турнирная сетка
Галле. 1-й круг
13 июня 2022, понедельник. 15:15 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4  
7 7 		6  
         
Николоз Басилашвили
25
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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