«Не понимаю, зачем там было играть». Чесноков — о вылете Рублёва в первом круге в Галле

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал неожиданное поражение россиянина Андрея Рублёва на старте турнира ATP-500 в Галле (Германия). Прошлогодний финалист Рублёв уступил грузину Николозу Басилашвили со счётом 6:7 (1:7), 4:6.
«Против Басилашвили непросто играть. Он может хорошо играть на траве. Не могу сказать, что это сенсация, потому что трава — особое покрытие. Чтобы играть на траве, надо тренироваться месяцами. Ничего страшного.
На прошлой неделе ван Рейтховен сделал сенсацию: двух игроков из десятки мира обыграл. Не надо переживать Андрею. Можно сейчас идти отдыхать, потому что Уимблдона не будет. Я вообще не понимаю, зачем Андрею там было играть. Я так понимаю, он на него чисто автоматически заявился перед Уимблдоном. Он бы не играл этот турнир, если бы знал, что не будет играть Уимблдон», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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