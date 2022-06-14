Даниил Медведев поддержал выбывшего из-за серьёзной травмы Александра Зверева

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал то, что второй номер рейтинга немец Александр Зверев не сможет принять участие в борьбе за титул на турнире ATP-500 в Галле (Германия) из-за травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
«Жаль турнир, ведь у него мог быть невероятный состав с первой и второй ракетками мира. Я не видел, как Саша получил травму вживую, но по табло понял, что тай-брейк не доиграли. Затем я начал получать сообщения от своих друзей, которые стали свидетелями этого. Я желаю Саша скорейшего выздоровления», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Галле.
Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.
Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно.
- 14 июня 2022
-
00:42
-
00:35
-
00:01
- 13 июня 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
21:45
-
20:57
-
20:52
-
20:15
-
18:54
-
18:47
-
18:40
-
17:56
-
17:32
-
17:12
-
17:07
-
17:04
-
16:39
-
16:13
-
15:06
-
14:27
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
12:19
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:07
-
11:01
-
10:58
-
10:48
-
10:38