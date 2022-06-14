Даниил Медведев предрёк Тиму ван Рейтховену попадание минимум в топ-30 рейтинга ATP

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о неожиданном поражении в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

На тот момент второй номер рейтинга Медведев (1) проиграл 205-й ракетке мира, представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену (WC) со счётом 4:6, 1:6.

«У меня был чёткий план на матч с ним, но он совсем не сработал. Если он продолжит в том же духе, то попадёт в топ-30 рейтинга, а может, и в топ-10. Но вам нужно немного удачи и стойкости, чтобы подняться», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира ATP-500 в Галле (Германия).

В Галле Медведев посеян под первым номером и на старте турнира сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.