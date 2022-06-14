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Вероника Кудерметова одолела пятую ракетку мира Соболенко на старте турнира в Берлине

Вероника Кудерметова одолела пятую ракетку мира Соболенко на старте турнира в Берлине
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24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В стартовом поединке Кудерметова одолела пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (3) со счётом 2:6, 7:5, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко десять эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 17.

В следующем раунде Кудерметова сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Призовой фонд женского турнира в Берлине составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является именно Самсонова.

Берлин. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 16:35 МСК
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 4
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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