Вероника Кудерметова одолела пятую ракетку мира Соболенко на старте турнира в Берлине
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24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
В стартовом поединке Кудерметова одолела пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (3) со счётом 2:6, 7:5, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко десять эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 17.
В следующем раунде Кудерметова сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
Призовой фонд женского турнира в Берлине составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является именно Самсонова.
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