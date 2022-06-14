Ассоциация тенниса США официально допустила россиян до участия в US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open — 2022 в нейтральном статусе.

«Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что USTA использует US Open – 2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы «Теннис за мир». Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства на Украину.

Отметим, что действующим чемпионом US Open у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.