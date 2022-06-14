Ассоциация тенниса США официально допустила россиян до участия в US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open — 2022 в нейтральном статусе.
«Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что USTA использует US Open – 2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы «Теннис за мир». Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства на Украину.
Отметим, что действующим чемпионом US Open у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
- 14 июня 2022
-
20:21
-
19:39
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:48
-
18:39
-
18:21
-
18:12
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:13
-
16:25
-
16:23
-
15:26
-
14:23
-
13:28
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
09:10
-
09:01
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
01:02
-
00:54
-
00:42
-
00:35
-
00:01
- 13 июня 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
21:45