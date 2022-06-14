Медведеву разрешили защитить титул на US Open. А вот участие Джоковича под вопросом

Ещё несколько дней назад у поклонников тенниса было опасение, что US Open вслед за Уимблдоном запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в своём соревновании. По данным инсайдеров, руководство ATP и WTA даже предупреждали организаторов Открытого чемпионата США, что в случае бана наших игроков последний в сезоне турнир «Большого шлема» тоже лишится рейтинговых очков. В связи с этим даже уже начали ходить слухи, что «Большие шлемы» могут объединиться против профессиональных теннисных организаций и создать свой отдельный «Большой» тур. Но, к счастью, ничего подобного не произошло.
Во вторник, 14 июня, Американская теннисная ассоциация (USTA) выпустила официальное заявление о том, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в US Open – 2022 в нейтральном статусе: «Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года».
Как сообщает издание The Telegraph, в понедельник, 13 июня, состоялось заседание совета директоров USTA, на котором среди других вопросов обсуждался и допуск российских и белорусских теннисистов до летних турниров, которые проходят под эгидой этой организации. По словам источника издания, несмотря на аргументы некоторых членов правления не в пользу россиян, большинством голосов на заседании было решено не следовать примеру Уимблдона. Члены правления опасались возможных санкций со стороны ATP и WTA. Тут надо добавить, что, в отличие от правительства Великобритании, власти США не стали давать своим спортивным организациям каких-либо рекомендаций по недопуску российских спортсменов.
Таким образом, в отличие от Уимблдона, на US Open смогут принять участие наши игроки, многие из которых высоко располагаются в мужском и женском рейтингах. Более того, в этот понедельник Даниил Медведев второй раз в карьере занял первую строчку рейтинга 52 недель ATP. Решение USTA означает, что наш теннисист сможет начать защиту чемпионского титула в Нью-Йорке. Напомним, в прошлом году в финале US Open россиянин одолел тогдашнего лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Кстати, сейчас у Даниила неплохие шансы начать турнир в статусе первого номера посева и первой ракетки мира.
Даниил Медведев с призом US Open
Фото: Getty Images
Если у Медведева после этой новости настроение должно быть приподнятым, то вот прошлогоднему финалисту Новаку Джоковичу не позавидуешь. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» может пропустить и US Open, и другие летние хардовые турниры, которые проходят на территории США. И всё из-за его принципиальной позиции по поводу вакцинации от коронавируса. Напомним, Джокович отказывается делать прививку. Из-за этого его не допустили на Australian Open, а также не дали выступить на мартовских «Мастерсах» — в Индиан-Уэллсе и Майами. На сегодняшний день погранслужба США требует у всех въезжающих на территорию этой страны сертификат о вакцинации. При этом на прошлой неделе иммиграционная служба США сняла обязательное наличие у въезжающих отрицательного теста на ковид. И если Джокович не сделает прививку или правила въезда в США не изменятся, то он пропустит уже второй в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема».
US Open пройдёт в этом году с 29 августа по 11 сентября, а «Мастерс» в Цинциннати – с 14 по 21 августа.
- 14 июня 2022
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