Павлюченкова – о US Open: есть возможность показать, что мы достойные люди

Финалистка чемпионата Франции 2021 года, 83-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после разрешения российским спортсмена принять участие в US Open – 2022 в нейтральном статусе.



«Уверена, что решение по участию в Открытом чемпионате США для наших игроков было очень важным вопросом. Многие интересовались, делать им визу или нет. Да, я сейчас не играю, в этом году не буду выступать на US Open, но знаю, как это важно спортсменам, ради этого мы тренируемся и работаем.



Буду переживать и болеть за наших ребят и девчонок, желаю всем удачи. Есть возможность показать, что мы достойные люди и прославленные спортсмены», — сказала Павлюченкова в эфире «Матч ТВ».