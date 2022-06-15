Григор Димитров: я верю в то, что ещё выиграю турнир «Большого шлема»

31-летний болгарин Григор Димитров заявил, что все еще верит в свой триумф на турнире «Большого шлема».
«Я верю в это. На прошлых «шлемах» у меня были хорошие результаты. Теперь, к сожалению, мне просто нужно играть с очень хорошими игроками в начале второго и третьего раундов.
Но я верю, что у меня еще многое впереди. Думаю, что смогу прийти к этому, и кто знает, когда, что и где? Но единственное, на чем мне нужно сосредоточиться сейчас, это на том, как я собираюсь идти к этому», — приводит слова Григора Димитрова Tennis Majors.
Сегодня 22-я ракетка мира сразится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в рамках второго тура травяного турнира ATP 500 в Лондоне. В первом туре болгарин расправился с британцем Кэмероном Норри со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:4. Григор Димитров выступит на ближайшем Уимблдоне, который стартует 27 июня.
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