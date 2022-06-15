В ФТР оценили победу Медведева над Гоффеном в первом круге турнира в Галле

Вице-президент ФТР, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над бельгийцем Давидом Гоффеном в первом круге травяного турнира в Галле.

«Первый круг игрок, который занимает первое место в рейтинге, так и должен проходить. Другое дело, что Гоффен соперник непростой. Но, в принципе, для Даниила это хорошая победа в матче первого круга на траве. Я бы не сказал, что это что-то из ряда вон выходящее. Хорошая победа над сильным соперником!



В финале турнира ATP-250 у Медведева ничего не получалось. Это был не его день. Сегодня же он играл в свою игру. Такое бывает. Это спорт», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.