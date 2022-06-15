Даниил Медведев обыграл Давида Гоффена в первом круге турнира в Галле
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга травяного турнира в Галле (Германия). Соперником Медведева был бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 39-е место в рейтинге ATP. Российский спортсмен обыграл Гоффена со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Медведев выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету его соперника две подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором раунде турнира в Галле Даниил Медведев сыграет с представителем Беларуси Ильёй Ивашко, который в своём матче первого круга оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа.
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