Хуркач сыграет с Кирьосом в полуфинале турнира в Галле

Стала известна вторая полуфинальная пара турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). Поляк Хуберт Хуркач на двух тай-брейках одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (6:4). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Хуркач шесть раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Оже-Альяссима 21 эйс. Единственный брейк-пойнт в матче имел канадец, но реализовать его не сумел.

Соперником Хуркача в полуфинале стал австралиец Ник Кирьос, который на стадии четвертьфинала за один час восемь минут нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:4, 6:2. Кирьос подал 13 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Карреньо-Буста трижды ошибся на подаче и не имел шансов взять подачу соперника.