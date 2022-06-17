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Хуркач сыграет с Кирьосом в полуфинале турнира в Галле

Хуркач сыграет с Кирьосом в полуфинале турнира в Галле
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Стала известна вторая полуфинальная пара турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). Поляк Хуберт Хуркач на двух тай-брейках одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (6:4). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Хуркач шесть раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Оже-Альяссима 21 эйс. Единственный брейк-пойнт в матче имел канадец, но реализовать его не сумел.

Соперником Хуркача в полуфинале стал австралиец Ник Кирьос, который на стадии четвертьфинала за один час восемь минут нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:4, 6:2. Кирьос подал 13 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Карреньо-Буста трижды ошибся на подаче и не имел шансов взять подачу соперника.

Галле. 1/4 финала
17 июня 2022, пятница. 18:55 МСК
Хуберт Хуркач
12
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 2 		6 4  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Галле. 1/4 финала
17 июня 2022, пятница. 17:25 МСК
Пабло Карреньо-Буста
19
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Ник Кирьос
65
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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