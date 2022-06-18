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Маттео Берреттини узнал соперника, с которым сразится за титул в Лондоне

Маттео Берреттини узнал соперника, с которым сразится за титул в Лондоне
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Определился соперник действующего чемпиона, 10-й ракетки мира, итальянца Маттео Берреттини в финале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Им стал сербский теннисист Филип Краинович.

В своём полуфинальном матче Краинович (48-й номер рейтинга) обыграл чемпиона US Open – 2014, 17-ю ракетку мира, хорвата Марина Чилича (7) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Краинович три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету 33-летнего Чилича 15 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

Призовой фонд традиционного турнира в Лондоне (Квинс) составил € 2 134 520.

Лондон. 1/2 финала
18 июня 2022, суббота. 18:00 МСК
Филип Краинович
48
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Марин Чилич
17
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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