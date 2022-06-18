Маттео Берреттини узнал соперника, с которым сразится за титул в Лондоне
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Определился соперник действующего чемпиона, 10-й ракетки мира, итальянца Маттео Берреттини в финале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Им стал сербский теннисист Филип Краинович.
В своём полуфинальном матче Краинович (48-й номер рейтинга) обыграл чемпиона US Open – 2014, 17-ю ракетку мира, хорвата Марина Чилича (7) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Краинович три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету 33-летнего Чилича 15 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.
Призовой фонд традиционного турнира в Лондоне (Квинс) составил € 2 134 520.
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