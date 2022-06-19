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Даниил Медведев поблагодарил жену Дарью после финального матча

Даниил Медведев поблагодарил жену Дарью после финального матча
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Первая ракетка, российский теннисист Даниил Медведев после проигранного финала с Хубертом Хуркачем (Польша) в рамках турнира ATP-500 в Галле (Германия) обратился к своей жене Дарье во время послематчевого интервью.

«Даша, спасибо большое за эту неделю. Иногда со мной на корте непросто. Надеюсь, в следующий раз будет легче и намного лучше», — сказал Даниил Медведев прямо на корте.

Даниил и Дарья поженились 12 сентября 2018 года в Москве. Будущие супруги познакомились ещё в подростковом возрасте на одном из теннисных турниров. Дарья Медведева занималась теннисом, но в восемнадцать лет получила ряд серьёзных травм, что привело к плавному завершению её карьеры. Дарья присутствует почти на всех турнирах своего мужа, обычно сидя в боксе рядом с тренером Медведева Жилем Сервара.

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