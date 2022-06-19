Даниил Медведев поблагодарил жену Дарью после финального матча

Первая ракетка, российский теннисист Даниил Медведев после проигранного финала с Хубертом Хуркачем (Польша) в рамках турнира ATP-500 в Галле (Германия) обратился к своей жене Дарье во время послематчевого интервью.
«Даша, спасибо большое за эту неделю. Иногда со мной на корте непросто. Надеюсь, в следующий раз будет легче и намного лучше», — сказал Даниил Медведев прямо на корте.
Даниил и Дарья поженились 12 сентября 2018 года в Москве. Будущие супруги познакомились ещё в подростковом возрасте на одном из теннисных турниров. Дарья Медведева занималась теннисом, но в восемнадцать лет получила ряд серьёзных травм, что привело к плавному завершению её карьеры. Дарья присутствует почти на всех турнирах своего мужа, обычно сидя в боксе рядом с тренером Медведева Жилем Сервара.
- 19 июня 2022
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24
-
15:06
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
10:56
-
10:17
-
09:57
-
09:28
-
02:35
-
00:45
-
00:31
-
00:11
- 18 июня 2022
-
23:20
-
22:29